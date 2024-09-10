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Dünya ABD'de 2 yolcu uçağı çarpıştı!
Dünya

ABD'de 2 yolcu uçağı çarpıştı!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 21:33:00 -
ABD'de 2 yolcu uçağı çarpıştı!

ABD'de, Delta Havayolları ile Endeavor Air şirketine ait yolcu uçakları, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki havalimanında pistte çarpıştı. Tokyo'ya gidecek Delta uçağında 221 yolcu, Louisiana eyaletine uçmak için hazırlanan Bombardier CRJ900 tipi Endeavor uçağında da 56 yolcu olduğu kaydedildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın pistinde bir Delta yolcu uçağının, aynı firmanın yan kuruluşu olan Endeavor Havayollarına ait bir uçakla çarpıştığını duyurdu.

BİR UÇAĞIN KUYRUK KISMI KOPTU

Japonya'nın Tokyo kentine gitmek üzere kalkış için hazırlanan Delta Havayollarına ait 295 sefer sayılı Airbus A350 uçağının kanat ucunun, 5526 sefer sayılı Endeavor Air uçağın kuyruğuna çarptığı ifade edildi.

İKİ UÇAKTA TOPLAM 277 YOLCU BULUNUYOR

Kazayla ilgili paylaşılan videoda, çarpışma nedeniyle Bombardier tipi uçağın kuyruk kısmının bütün olarak yere düştüğü görüldü.

Tokyo'ya gidecek Delta uçağında 221 yolcu, Louisiana eyaletine uçmak için hazırlanan Bombardier CRJ900 tipi Endeavor uçağında da 56 yolcu olduğu kaydedildi.

FAA yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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