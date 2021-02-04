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Dünya ABD’de 2 saat 40 dakika buzun içinde kalan eski asker rekor kırdı
Dünya

ABD’de 2 saat 40 dakika buzun içinde kalan eski asker rekor kırdı

ABD'nin Alaska eyaletinde yaşayan Michael McCastle (34), buz dolu kutunun içerisinde 2 saat 40 dakika kalarak, rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 23:26:00 -
ABD’de 2 saat 40 dakika buzun içinde kalan eski asker rekor kırdı

Amerika Birleşik Devleti'nin (ABD) Alaska eyaletinde yaşayan Michael McCastle (34), buzlu kutusunun içerisinde 2 saat 40 dakika kalarak, rekor kırdı.

ABD donanması eski askeri McCastle hayır işi girişimi olan '12 Labors Project' isimli projeye destek olmak için buz dolu kutuya girdi. McCastle, 2 saat 40 dakika boyunca buzun içinde durmayı başardı. McCasttle, o anları kayda aldırdı. McCastle'nin kırdığı rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündüğünü ifade ederek, "Rus askerlerine hayatta kalma dersi veriliyor. Ben bu rekoru 1 dakikadan fazla kırdım. Rekor benim" ifadelerini kullandı.

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