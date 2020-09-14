ABD'de 2 polisi yaralamıştı! Ödül kondu: Yakalayan kişiye...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, polis aracına silahlı saldırı yapılmış, bu saldırıda 2 polis ağır yaralanmıştı. Olayın faili saldırganın yakalanması için 100 bin dolar ödül konduğu bildirildi.

Ödül konuldu

Şerif Alex Villanueva, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi ve bunun için 100 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

Şerif Villanueva, yaralı 2 polisin durumuna ilişkin de açıklama yaptı. Şerif, 2 polisin de durumunun iyiye gittiğini ifade ederek uzun vadede etkisinin ne olacağını henüz bilmediklerini ancak saldırıdan kurtulduklarını bildirdi.

Göreve 14 ay önce başladıkları kaydedilen 31 ve 24 yaşlarındaki 1'i kadın 2 polis memuru, cumartesi akşamı devriye esnasında ekip araçlarına yaklaşan siyah giyimli bir şahıs tarafından yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı.

Trump idam istemişti

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya sert tepki göstermişti. Trump, polislerin ölmesi durumunda, katil için hızlı bir yargılama ile idam cezası verilmesi gerektiğini, bunu durdurmanın başka yolunun olmadığını belirtmişti.

Demokrat Başkan adayı Joe Biden ise saldırıyı 'vicdansızlık' olarak değerlendirmiş, polis memurlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söylemişti.