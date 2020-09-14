  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de 2 polisi yaralamıştı! Ödül kondu: Yakalayan kişiye...
Ekonomi

ABD'de 2 polisi yaralamıştı! Ödül kondu: Yakalayan kişiye...

ABD'de, Los Angeles kentinde, polis aracına yaptığı silahlı saldırıda 2 polisi ağır yaralayan saldırganın yakalanması için 100 bin dolar ödül kondu.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:45:00 -
ABD'de 2 polisi yaralamıştı! Ödül kondu: Yakalayan kişiye...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, polis aracına silahlı saldırı yapılmış, bu saldırıda 2 polis ağır yaralanmıştı. Olayın faili saldırganın yakalanması için 100 bin dolar ödül konduğu bildirildi.

Ödül konuldu

Şerif Alex Villanueva, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi ve bunun için 100 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

Şerif Villanueva, yaralı 2 polisin durumuna ilişkin de açıklama yaptı. Şerif, 2 polisin de durumunun iyiye gittiğini ifade ederek uzun vadede etkisinin ne olacağını henüz bilmediklerini ancak saldırıdan kurtulduklarını bildirdi.

Göreve 14 ay önce başladıkları kaydedilen 31 ve 24 yaşlarındaki 1'i kadın 2 polis memuru, cumartesi akşamı devriye esnasında ekip araçlarına yaklaşan siyah giyimli bir şahıs tarafından yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı.

Trump idam istemişti

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya sert tepki göstermişti. Trump, polislerin ölmesi durumunda, katil için hızlı bir yargılama ile idam cezası verilmesi gerektiğini, bunu durdurmanın başka yolunun olmadığını belirtmişti.

Demokrat Başkan adayı Joe Biden ise saldırıyı 'vicdansızlık' olarak değerlendirmiş, polis memurlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret
Gündem

Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret

Aylık mizah dergisi Komikaze'de sözde mizah yapılırken, Allah’ın Peygamberi Nuh Aleyhisselam ve İslami değerler aşağılandı.
Ahlaksız Kerimcan Durmaz’dan Türk halkına hakaret
Medya

Ahlaksız Kerimcan Durmaz’dan Türk halkına hakaret

Ahlaksız hareketleriyle bilinen Kerimcan Durmaz adlı müptezel, ABD kültürünü anlatarak Türk halkına hakaret etti.
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı