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ABD'de 2 barajın çökmesinin ardından binlerce kişi için "tahliye emri" verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:22:18 -
ABD'de 2 barajın çökmesinin ardından binlerce kişi için "tahliye emri" verildi

ANKARA (AA) - ABD’nin Michigan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki barajın çökmesi üzerine binlerce kişi için tahliye emri verildi.

CNN'in haberine göre, Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Edenville ve Sanford barajlarının gece saatlerinde çökmesinin ardından yaptığı açıklamada, Midland County bölgesinde "acil durum" ilan etti.

Bölge sakinlerine, "çöken barajdan etkilenen yerleri derhal tahliye etmeleri" çağrısında bulunan Whitmer, "Eyaletin diğer kesiminde yaşayan bir aile üyeniz ya da yakınınız varsa, şimdi oraya gidin. Yoksa, bölge genelinde açılan barınaklardan birine gidin." ifadesini kullandı.

Whitmer, "ilerleyen 12 ila 15 saatte Midland şehir merkezinin yaklaşık 9 fit (yaklaşık 2,7 metre) suyun altında kalabileceği" uyarısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bir dönemde meydana gelen bu durumun üstesinden gelmek için eyaletin ilgili birimleriyle ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Whitmer, "Lütfen, elinizden geldiği kadar bir barınağa gittiğinizde veya bir arkadaşınızla, akrabanızla kaldığınızda maske takmaya devam edin." dedi.

Midland şehrinin internet sitesinden yapılan açıklamada, bölge sakinlerine, Tittabawassee Nehri'nin mümkün olduğu kadar doğusu ve batısında “daha ​​yüksek bir yer aramaları" gerektiği belirtildi.

Detroit şehri Ulusal Hava Durumu Servisinin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Midland bölgesinde ani sel durumunun yerel saatle 07.30'a kadar devam edeceği bildirildi.

- Yaklaşık 10 bin kişi için tahliye

Midland bölgesi üst düzey yetkililerinden Mark Bone, tahliye duyurusundan şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 500 evin ve 10 bin kişinin etkilendiğini düşündüğünü belirtti.

Bone, barajın çökmesinin ardından şimdiye kadar herhangi bir ölüm ya da yaralanma vakası kaydedilmediğini söyledi.

Halkı, barınaklara yerleştirirken de Kovid-19'a karşı önlemler alınmaya devam ettiğine dikkati çeken Bone, acil durum personelinin çok sayıda kişisel koruyucu ekipmanı bulunduğunu, maske taktığını, barınaklardakiler için de maskelerin mevcut olduğunu kaydetti.

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