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Dünya ABD’de 183 Kongre üyesinden Biden’a Türkiye mektubu
Dünya

ABD’de 183 Kongre üyesinden Biden’a Türkiye mektubu

Amerika Birleşik Devletleri”nde (ABD) 180’den fazla Kongre üyesi, Joe Biden hükümetine gönderdiği mektupta Türkiye’de terörist darbeci FETÖ üyelerinin yargılanmasına engel ol çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 02:10:00 - 2021-03-02 02:44:04
ABD’de 183 Kongre üyesinden Biden’a Türkiye mektubu

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti’den oluşan Kongre üyeleri, 26 Şubat’ta kaleme aldıkları ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e gönderdikleri mektupta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yaşanan insan hakları ihlallerinin incelenmesi istendi.

“Maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan milletlerimiz arasındaki ilişkileri zorlu sınavlar vermeye zorladı” denilen mektupta, “İkili ilişkilerimizde stratejik konular haklı olarak çok önemli bir yer teşkil etti. Bununla birlikte Türkiye’de yaşanan ağır insan hakları ihlalleri ve demokratik gerileme de aynı derecede bir endişe kaynağıdır” ifadeleri kullanıldı.

“Erdoğan yargıyı zayıflattı, özgür basına baskı uyguladı”

Mektupta öne çıkan diğer bir önemli iddia da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi boyunca yargıyı zayıflattığı, önemli askeri ve istihbarat mevkilerine kendi siyasi müttefiklerini yerleştirdiği, ifade özgürlüğü ve özgür basına baskı uyguladığı ve siyasi muhalifleri, gazetecilerle azınlıkları haksız yere hapsettiği oldu.

Mektuba göre, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerinin eski haline gelebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisinin bu tavırlarında değişikliklerin görülmesi “hayati önem” taşıyor.

Kongre üyelerinin mektubunda ayrıca, 2016’daki darbe girişiminden beri 80 binden fazla kişinin tutuklandığı ya da hapsedildiği belirtildi, bin 500’den fazla sivil toplum örgütünün ise “siyasi muhalefetin bastırılması” için kapatıldığı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017’deki ABD ziyareti sırasında, korumaların protestocuları hedef almasına da değinilen mektupta, olayla ilgili olarak Erdoğan’ın dört korumasının yargı sürecinin ABD’de devam ettiğinin altı çizildi.

9 Şubat’ta da Cumuriyetçi ve Demokrat toplam 54 senatör Başkan Joe Biden’a mektup göndermiş ve Türk hükümetinin insan hakları sicilini iyileştirmesi için baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.

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