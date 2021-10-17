“ABD-Yunanistan anlaşmasının amacı Türkiye’ye baskı uygulamak”

Münübe Yılmaz

Sputnik haber ajansı ABD ve Yunanistan arasında geliştirilen savunma paktı anlaşmasının Türkiye için büyük bir baskı kaynağı olarak kullanılabilceğini yazdı. Independent Institue Center for Peace and Liberty organizasyonun politika uzmanı Ivan Eland ile röportaj yapan Sputnik, ABD’nin Yunanistan ile yaptığı savunma paktı anlaşmasının Türkiye’nin üzerinde bir baskı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etti.

İki ülke arasındaki anlaşmanın Türkiye’nin Amerikan üsleri ile daha fazla işbirliğine girmesi hususunda baskı aracı olarak kulanılacağını belirten Eland, ABD’nin soykırım meselesinde Türkiye’ye karşı desteklediği Yunanistan’ın yeniden yanında görünerek istediklerini almaya çalışacağını söyledi.

"Washington, bazı durumlarda Türkiye'yi destekler gibi görünse de, daha geniş stratejik çıkarların önüne geçtiği durumlar dışında Yunanistan'ı destekliyor" diyerek ABD’nin niyetinin herkesi olduğundan daha da çılgına çevirerek kendi menfaatini gözetmek olduğunu aktardı.