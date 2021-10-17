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Gündem “ABD-Yunanistan anlaşmasının amacı Türkiye’ye baskı uygulamak”
Gündem

“ABD-Yunanistan anlaşmasının amacı Türkiye’ye baskı uygulamak”

Sputnik ajansı, ABD ve Yunanistan arasında geliştirilen savunma paktı anlaşmasının Türkiye için büyük bir baskı kaynağı olarak kullanılabilceğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 09:23:00 -
“ABD-Yunanistan anlaşmasının amacı Türkiye’ye baskı uygulamak”

 Münübe Yılmaz 

Sputnik haber ajansı  ABD ve Yunanistan arasında geliştirilen savunma paktı anlaşmasının Türkiye için büyük bir baskı kaynağı olarak kullanılabilceğini yazdı. Independent Institue Center for Peace and Liberty organizasyonun politika uzmanı Ivan Eland ile röportaj yapan Sputnik, ABD’nin Yunanistan ile yaptığı savunma paktı anlaşmasının Türkiye’nin üzerinde bir baskı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etti.

İki ülke arasındaki anlaşmanın Türkiye’nin Amerikan üsleri ile daha fazla işbirliğine girmesi hususunda baskı aracı olarak kulanılacağını belirten Eland, ABD’nin soykırım meselesinde  Türkiye’ye karşı desteklediği Yunanistan’ın yeniden yanında görünerek istediklerini almaya çalışacağını söyledi.

"Washington, bazı durumlarda Türkiye'yi destekler gibi görünse de, daha geniş stratejik çıkarların önüne geçtiği durumlar dışında Yunanistan'ı destekliyor" diyerek ABD’nin  niyetinin herkesi olduğundan daha da çılgına çevirerek kendi menfaatini gözetmek olduğunu aktardı.

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