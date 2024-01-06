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Gündem ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
Gündem

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 02:48:00 -
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Colorado'da ön seçimlere katılmasını engelleyen eyalet kararına ilişkin başvurusunu kabul edip davaya bakacağını açıkladı.

ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Trump'ın Colorado'daki karara ilişkin başvurusunun kabul edildiği ve kısa zamanda davaya ilişkin karar verileceği belirtildi.

15 Ocak'ta Iowa'da ilk ön seçimlerin başlayacak olması nedeniyle Yüksek Mahkeme hakimlerinin yakın zamanda toplanarak ABD siyasetinin en sıcak başlıklarından biri olan "Trump'ın bazı eyaletlerde seçimlere girip girmeyeceğine" ilişkin bir karara varması bekleniyor.

Colorado Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınında başkaldırı ve isyan suçlarını işlediğini savunarak Trump'ı ön seçimlerden menetmişti.

ABD Yüksek Mahkemesinin bu konuya ilişkin kararı, aynı zamanda Trump'ın tüm seçim sürecinde önünün açık olup olmayacağına ilişkin de belirleyici olacak. Trump'ın lehine karar çıkması halinde herhangi bir eyaletin Trump'ı 6 Ocak Kongre baskınıyla ilişkilendirerek ön seçimlerden menetmesinin önü kapanmış olacak.

Colorado ve Maine, Trump'ı ön seçimlerden menetmişti

Önce, 20 Aralık 2023 günü Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağına karar vermişti.
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Ardından Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows da 28 Aralık 2023'teki açıklamasıyla, Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Partinin bu eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına karar vermişti.

Kararlar doğrultusunda Trump'ın adı 5 Mart 2024'te her iki eyalette yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer alamayacaktı.

Ancak Trump'ın iki eyaletin kararını da beklendiği üzere ABD Yüksek Mahkemesine taşıması üzerine bu konuda son sözü ABD Yüksek Mahkemesi verecek.

Kaynak: AA

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