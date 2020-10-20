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Dünya ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik oy kararı
Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik oy kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçi Partinin itirazını kabul etmeyerek, Pensilvanya eyaletinde, postayla zamanında kullanılmış oyların 6 Kasım'a kadar sayılabilmesini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 04:04:00 -
ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik oy kararı

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Yüksek Mahkemenin aldığı karar, Amerikan kamuoyunun deprem etkisi oluşturdu.

Mahkeme, Cumhuriyetçi Partinin itirazını reddederek, Pensilvanya eyaletinde, postayla zamanında kullanılmış oyların seçimden 3 gün sonrasına kadar sayılabileceğine karar verdi.

Geçen ay Yargıç Ruth Bader Ginsburg'ün ölmesinin ardından 8 kişiyle çalışmalarını sürdüren Yüksek Mahkeme, söz konusu kararı 4 lehte ve 4 aleyhte oyla aldı.

Mahkemedeki muhafazakar yargıçlardan Başyargıç John Roberts'ın liberal yargıçlarla birlikte hareket etmesiyle bu yönde bir eşitlik durumu yakaladı.

Anayasa gereği Yüksek Mahkemede eşit oyun çıkması durumunda bir alt mahkemenin ilgili kararı geçerli sayıldığından, Pensilvanya Yüksek Mahkemesinin daha önce aldığı "kurallara uygun ve zamanında kullanılmış posta oyları seçimden 3 gün sonrasına kadar sayılabilir" kararı geçerli hale geldi.

Söz konusu karar, postayla oy kullanılması konusunda "avantajlı" olarak değerlendirilen Demokratlar tarafından adeta "zafer" olarak karşılandı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla 3 Kasım seçimleri için ABD'de 70 milyondan fazla kişinin oylarını posta yoluyla kullanabileceği ve oyların sayılabilmesi için tek günün yeterli olmayabileceği düşünülüyor.

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