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Dünya ABD yönetiminden İsrail'e destek: Milyon dolar değerinde bomba gönderme planı! İş birliği görüşmeleri
Dünya

ABD yönetiminden İsrail'e destek: Milyon dolar değerinde bomba gönderme planı! İş birliği görüşmeleri

Yeniakit Publisher
2024-02-17 20:14:00 - 2024-02-17 20:38:53
ABD yönetiminden İsrail'e destek: Milyon dolar değerinde bomba gönderme planı! İş birliği görüşmeleri

İsrail saldırılarından kaçan 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze’nin güneyindeki Refah kendine saldırıya hazırlanırken, ABD yönetiminin de Tel Aviv’e on milyonlarca dolar değerinde binlerce bomba ve mühimmat göndermeyi planladığı belirtildi. İlgili çarpıcı açıklamalar.

İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki katliamı devam ederken, ABD yönetiminin de Tel Aviv'e silah desteği sürüyor.

The Wall Street Journal (WSJ) Gazetesi, Biden yönetiminin İsrail'e silah göndermeyi planladığını yazdı.

ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail’e gönderilecek silah teslimatının her birinden yaklaşık bin adet olmak üzere MK-82 türü bomba, KMU-572 saldırı mühimmatı ve FMU-139 bomba fitillerini içerdiği kaydedildi.

Silahların on milyonlarca dolar değerinde olduğunun tahmin edildiği belirtilen haberde, sevkiyatın hala ABD yönetimi tarafından incelendiği ve Biden yönetiminin teslimatı kongreye sunmadan önce detaylarının da değişebileceği vurgulandı.

Haberde silah teslimatı planının İsrail’in bir milyondan fazla insanın sığındığı Refah’a saldırı planları sırasında geldiğine dikkati çekilerek, “İsrail hükümetinin bölgesel tehditler nedeniyle hızlı bir şekilde bu silahları almayı istediğine” yer verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD’nin, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Tel Aviv yönetimine yaklaşık 21 bin hassas güdümlü mühimmat sağladığı ve İsrail’in bunların yarısını kullandığı aktarılan haberde, ABD istihbarat değerlendirmesine göre kalan silahların İsrail’in Gazze’deki saldırılarını 19 hafta daha sürdürmesi için yeterli olacağı kaydedildi.Öte yandan İsrail’in Hizbullah’a karşı saldırı başlatması durumunda “bu sürenin günlere kadar daralacağı” da ifade edildi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

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Yorumlar

Gafar

Şeytanlar bir birine silah cephane yardım ediyorlar, müsülmanlar ise sadece konuşmalarla bir birine yardım ediyorlar,

Salih

Terör devleti ve kurucusu katıl irzduşmani mala çökme ABD terörist İsrail PKK PYD feto dhkp lgbt HDP DEAŞ IŞİD kuran ve destekleyen terör devleti ABD
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