ABD yönetimi TikTok yasağını bir hafta erteleyecek
ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağın bir hafta erteleneceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığıyla satın alınması için olası bir anlaşma imzalayacağını açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı, TikTok yasağına ilişkin açıklama yaptı.
Olumlu gelişmeler ışığında ve Trump'ın yönlendirmesiyle ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 20 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok uygulamasına ilişkin yasağı 27 Eylül'e erteleyeceği bildirildi.
ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in "ulusal güvenliğin korunması" gerekçesiyle 20 Eylül'den itibaren indirilmesinin yasaklanacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu uygulamaların mobil uygulama mağazaları üzerinden para transferi ve ödeme hizmeti vermesine izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, ulusal güvenlik konusundaki endişelerin 12 Kasım'a kadar giderilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yasakların kaldırılabileceğini belirtildi.