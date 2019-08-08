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ABD yönetimi, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD ile Türkiye arasında "Müşterek Harekat Merkezi" kurulması konusunda mutabakata varılmasından memnun olduklarını belirtti- Ortagus, ABD yönetiminin gerekli adımları en kısa sürede atmaya hazırlandığını ve bu süreç kapsamında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:39
ABD yönetimi, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD ile Türkiye arasında "Müşterek Harekat Merkezi" kurulması konusunda mutabakata varılmasından "memnun olduklarını" ifade etti.

Sözcü Ortagus, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD ile Türkiye arasında "Müşterek Harekat Merkezi" kurulması konusunda mutabakata varılmasından memnun olduklarını belirten Ortagus, sürecin kademeli olarak hayata geçirileceğini söyledi.

Ortagus, dün, ABD ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge kurulması kapsamında yapılan ortak açıklamalardan memnun olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Ankara'da bu hafta yapılan askeri görüşmelerde, Suriye'nin kuzeydoğusunda NATO müttefikimiz Türkiye'nin, meşru güvenlik endişelerine cevap verecek, sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına yönelik ilerleme sağlandı. Bu bağlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek için Türkiye'de bir 'ABD-Türkiye Müşterek Harekat Merkezi' kurmayı amaçlıyoruz."

Güvenlik mekanizmasının kademeli olarak hayata geçeceğinin altını çizen Ortagus, ABD yönetiminin gerekli adımları en kısa sürede atmaya hazırlandığını ve bu süreç kapsamında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

- Türkiye'de "Müşterek Harekat Merkezi" konusunda mutabakat sağlanmıştı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik, ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Türk ve ABD askeri yetkililerince, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 23:39
  1. "Müşterek Harekat Merkezi"
  2. ABD
  3. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus
  4. Suriye
  5. türkiye

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