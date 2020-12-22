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Aktüel ABD yönetimi, İngiltere'den gelen yolculardan "negatif" Kovid-19 test sonucu isteyebilir
Aktüel

ABD yönetimi, İngiltere'den gelen yolculardan "negatif" Kovid-19 test sonucu isteyebilir

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:34:40 -
ABD yönetimi, İngiltere'den gelen yolculardan "negatif" Kovid-19 test sonucu isteyebilir

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü tespit edilen İngiltere'den gelen yolculardan "negatif" test sonucu istemeyi düşünüyor.

Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tür nedeniyle alarma geçtiğini belirtti.

Kaynaklar, ABD'nin, İngiltere'den seyahat eden kişilerden ülkeden ayrılmadan önce 72 saat içinde yapılmış ve sonucu "negatif" çıkmış, Kovid-19 testi zorunluluğu getirebileceğini kaydetti.

Söz konusu fikrin, havayolu şirketleri ve Beyaz Saray'ın desteğini kazandığını belirten kaynaklar, son kararın halen alınmadığını vurguladı.

İngiltere'de virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından 40'tan fazla ülke bu ülkeyle seyahate yasak getirmişti.


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