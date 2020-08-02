ABD yönetimi Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesini kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesini değerlendirdi.

Bu kadar uzun süreli erteleme için geçerli bir neden olmadığını vurgulayan Pompeo, "Muhtemeldir ki Hong Kong bir daha asla hiçbir şey ya da hiç kimse için oy kullanamayacak." ifadesini kullandı.

Pekin yönetiminin Hong Kong halkına ya da uluslararası topluma verdiği sözlere uyma niyeti olmadığını kaydeden Pompeo, "Hong Kong halkı, uzun yıllardır özgür ve adil seçimlere yönelik arzu ve yeteneklerini göstermiştir. Hong Kong makamlarını kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hong Kong, Çin'deki başka bir komünist kent olma yolunda ilerlemeye devam edecek"

Pompeo, Hong Kong'daki seçimlerin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu seçimler düzenlenmezse ne yazık ki Hong Kong, Çin'deki başka bir komünist kent olma yolunda ilerlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Hong Kong yönetiminin kararını kınadıklarını bildirmişti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Bugün yapmak zorunda olduğum duyuru, son 7 ay içinde vermem gereken en zor karar." ifadesini kullanmıştı.

Hükümetin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 6 Eylül'de yapılması planlananYasama Konseyi seçimlerini 1 yıl erteleyeceğini duyuran Lam, "Hakkaniyet ve kamu güvenliğiyle sağlık konusunu garanti altına almak istiyoruz ve seçimin açık, adil ve tarafsız bir şekilde yapıldığından emin olmalıyız. Dolayısıyla bu karar, esastır." değerlendirmesinde bulunmuştu.