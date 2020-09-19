ABD yeni kararını duyurdu! Türkiye'nin dibine zırhlı araç sevkiyatı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Türkiye’nin yakınındaki Rojava’ya Sentinel tipi radar ve Bradley sınıfı çok sayıda zırhlı araç sevk ettiklerini açıkladı.

Söz konusu açıklamayı, CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban yaptı.

CENTCOM’un, Suriye’deki koalisyon güçlerinin güvenliklerinin artırılması için bazı talimatlar verdiği belirtilen açıklamada, bölgedeki ABD kuvvetlerinin savaş uçağı devriyelerini artırmak adına Sentine tipi radar ve Bradley Zırhlı Muharebe Araçları sevk edildiği belirtildi.

Bradley tipi zırhlı araçların, Suriye Güvenlik Bölgesi’ndeki ABD güçlerine destek vereceği aktarıldı.

Sevkiyatı, DEAŞ ile mücadele eden ABD askerlerini korumak için yapıldığını söyleyen Urban, “ABD, Suriye'deki herhangi bir ülke ile çatışma peşinde değil ama gerektiği takdir de koalisyon kuvvetlerini koruyacaktır” dedi.

Daha önce teröristlere açık destek veren ve sicili hayli kabarık olan ABD’nin ordusunda görevli Urban, bu araçların kendi askerleri tarafından kullanılacağın vurguladı.

Albay Urban, gönderilen araçların sayısına ilişkin “güvenlik gerekçesiyle” açıklama yapmadı.