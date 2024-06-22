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Dünya ABD yeni göçmenlerle ekonomiyi kurtaracak
Dünya

ABD yeni göçmenlerle ekonomiyi kurtaracak

Yeniakit Publisher
2024-06-22 11:36:00 -
ABD yeni göçmenlerle ekonomiyi kurtaracak

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülkeye gelen göçmenlerin ABD ekonomisini canlandırdığını ve 2034 yılına kadar ekonomiye 8.9 trilyon dolar katkı sunacağının öngörüldüğünü bildirdi.

CBO’nun yayınladığı raporda, ABD’ye farklı ülkelerden göçün artmasının gelecek 10 yıl içinde daha yüksek ekonomik büyüme ile iş gücü arzını sağlaması, federal gelirleri artırması ve bütçe açıklarını azaltmasının beklendiğine işaret edildi. Raporda, ABD’ye yönelik göçmen dalgasının son dönemde ülke ekonomisini canlandırdığı vurgulanarak, 2024 de dahil, gelecek yıllarda çalışma izni olmayanların göçünün, 2034’e kadar ekonomiye 8.9 trilyon dolar katkı sağlayacağı belirtildi.

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