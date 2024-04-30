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Dünya ABD: Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'e 3 gemisavar balistik füze fırlattı
Dünya

ABD: Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'e 3 gemisavar balistik füze fırlattı

Yeniakit Publisher
2024-04-30 09:35:00 - 2024-04-30 09:37:03
ABD: Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'e 3 gemisavar balistik füze fırlattı

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 3 gemisavar balistik füze (ASBM) fırlattığını ve insansız hava araçları (İHA) gönderdiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) dün Husilerin ateşlediği gemisavar balistik füzelere ve İHA'lara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 3 gemisavar balistik füze fırlattığı ve 3 İHA gönderdiği bildirildi.

Husilerin, "MV Cyclades" isimli Malta bandıralı, Yunanistan'a ait bir gemiyi hedef aldığına işaret edilen açıklamada, herhangi bir hasar almayan geminin yoluna devam ettiği aktarıldı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da İHA'lar ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
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ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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