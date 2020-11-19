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Aktüel ABD yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak etiketleyecek
Aktüel

ABD yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak etiketleyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:30:18 -
ABD yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak etiketleyecek

KUDÜS (AA) - ABD yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" olarak etiketlenebileceğini duyurdu.

Washington yönetiminden Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için yeni bir adım daha geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail malı" olarak etiketlenebileceği ifade edildi.

Washington yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için attığı adımın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'da yer alan Psagot Yahudi yerleşim birimine yaptığı ziyaretten kısa süre sonra gelmesi dikkati çekti.

Ramallah yakınlardaki Psagot'a giden Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kasım 2018’de yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.




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