ABD yargısı TikTok için kararını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çinli bir şirkete ait sosyal medya uygulaması TikTok yasağını federal mahkeme, geçici olarak durdurma kararı aldı.
ABD'de Çin merkezli TikTok uygulamasını yüklemeyi pazar günü yerel saatle 23.59'dan itibaren yasaklayan kararın, yürürlüğe girmesine saatler kala, başkent Washington'da bir federal mahkeme tarafından geçici olarak durdurma kararı geldi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, ABD Ticaret Bakanlığı 20 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok yasağını, 27 Eylül'e erteleme kararı almıştı.
ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları WeChat ve TikTok'un indirilmesinin yasaklanacağını ilan etmişti.