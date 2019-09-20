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ABD yaptırımı açıkladı! İşte dolardan ilk tepki

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ınİran Merkez Bankası'na yönelik yaptırım kararının ardından dolarda hareketlenmeler yaşandı.

20 Eylül 2019 Cuma 19:29
ABD yaptırımı açıkladı! İşte dolardan ilk tepki

ABD Başkanı Trump'ın İran Merkez Bankası'nın yaptırım listesine alındığını açıklamasıyla dolar yükselişe geçti. Kur 5,75 seviyesinden işlem görmeye başladı.
Yeni güne 5,71 seviyesinden başlayan dolar, gün içinde düşüşe geçmiş ve 5,70 seviyesinin altına inmişti. ABD Başkanı Donal Trump'ın İran Merkez Bankası'nın yaptırım listesine alındığını açıklamasıyla dolar kuru yükselişe geçti. Dolar şu sıralar 5,75 seviyesinden işlem görüyor.

'Dolarda 5,7430 direnç konumunda'

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580 seviyesinin destek, 5,7430'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Dünyanın en değerli şirketi olarak gösterilen Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'nun tesislerine İHA'lı saldırı düzenlenmiş ve tesislerde üst üste patlamalar yaşanmıştı. Saldırıyı üstlenen Husiler, "Yine vururuz" tehdidinde bulunmuştu. ABD ve Suudi Arabistan saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu. Husiler İran'a yakınlığıyla biliniyor. Yaşanan siyasi gerilimler sonucu ABD, İran'a yönelik yaptırımları artırdı ve Trump, İran Merkez Bankası'nın yaptırım listesine alındığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 19:29
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