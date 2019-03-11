ABD, yaklaşık 3 bin göçmeni karantinaya aldı 6 Mart itibariyle 50 bin göçmeni gözaltına alan ABD, bu göçmenlerin 2 bin 287'sini salgın hastalıklar nedeniyle karantina altına aldı.

Her geçen gün ABD'ye geçmeye çalışan göçmen sayısı artarken, gözaltına alınanlar arasında yayılan salgın hastalık nedeniyle yaklaşık 3 bin göçmen karantinaya alındı. Trump yönetimi döneminde Orta Amerika'dan ABD'ye geçmeye çalışırken gözaltına alınan göçmenlerin sayısı rekor seviyeye yükseldi. ABD Göçmenlik ve Gümrük İcra Merkezi'ne (ICE) göre, 6 Mart itibarıyla 50 bin göçmen gözaltına alındı. Salgın hastalıklar ortaya çıktı Bu göçmenlerden 2 bin 287'si, kabakulak başta olmak üzere çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle karantina altına alındı. ICE sağlık yetkilileri, geçtiğimiz 1 yılda 236 onaylanmış kabakulak vakası tespit edildiğini açıkladı. Kolayca yayılabiliyor Kabakulak, özellikle havadaki tükürük damlacıklarıyla kolayca yayılabiliyor. Çoğu insan birkaç hafta içinde iyileşirken, komplikasyonlar arasında beyin hasarları, kısırlık ve işitme kaybı bulunuyor.

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