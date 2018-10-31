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ABD yakaladığı DAEŞ'lileri Irak'a gönderdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ele geçirilen DAEŞ'li teröristleri yasa dışı bir şekilde Irak'a gönderdiği iddia edildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:07
ABD yakaladığı DAEŞ'lileri Irak'a gönderdi!

ABD’nin, Suriye’de yakalanan terör örgütü DAEŞ üyelerini, gözaltında tutulmaları ve yargılanmaları için yasa dışı bir şekilde Irak’a götürdüğü öğrenildi.

İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü tarafından yayımlanan raporda, ABD'nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK unsurları tarafından ele geçirilen DAEŞ'li yabancı uyruklu savaşçıları, 2005 Terörle Mücadele Yasası'na göre yargılanmaları için Irak’a naklettiği ileri sürüldü.

Bağımsız mahkeme gözlemcileri ve diğer kaynaklardan edinilen bilgilere göre hazırlanan raporda, Avustralya, Fransa ve Lübnan vatandaşı en az dört şüphelinin Irak’a götürülerek işkence gördüğü ve Irak mahkemelerinde yargılandığı kaydedildi.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

Raporda, bir ülkenin, gözaltındaki bir kişiyi işkence veya kötü muameleye maruz kalma riski bulunan başka bir yere nakletmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

HRW Terörle Mücadele Müdürü Nadim Houry, DAEŞ şüphelilerinin yargılanmasının çok önemli olduğunu ancak gözaltında tutulan kişilerin kötü muameleye maruz bırakılarak adaletin elde edilemeyeceğini belirtti.

Houry, “ABD, DAEŞ şüphelilerini Suriye'den Irak'a ya da başka bir yere, işkence ya da haksız bir yargılanma riski altında olacaksa nakletmemeli. ABD, işkenceye ortak olmayı engelleyecek bir sistem oluşturmalı.” diye konuştu.

HRW’nin 10 Eylül’de ABD hükümetine tutuklu nakil politikasını açıklığa kavuşturması için mektup gönderdiği ancak henüz cevap alamadığı da ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 21:07
  1. DAEŞ
  2. ABD

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