ABD ya söz dinleyecek ya da susacak

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile bölgedeki etkinliğini artıran Türkiye, terör koridoruna öldürücü darbeyi indirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye ve ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı görüşmeler sürüyor. Görüşmeler, Milli Savunma Bakanlığı’nda devam ediyor. Askeri heyetlerin bir araya geldiği görüşmelerde Ankara, güvenli bölgenin sınır hattından 35-40 km derinlikte olmasını ve bölgedeki tüm terör varlığının bu hattın güneyine çekilmesini istiyor. Türkiye, sürecin oyalamaya dönüşmesine müsaade edilemeyeceği ve gerekirse Mehmetçik’in kendi inisiyatifiyle askeri operasyona başlayacağı mesajını vurguluyor. ABD ise sınır hattının yalnızca 15 kilometrekare derinliğine inilmesini ve operasyonun ardından oluşturulacak güvenli bölgenin ABD himayesindeki koalisyon güçlerinde bulunmasını istiyor. Uzmanlar, Türkiye’nin kararlı duruşundan vazgeçmeyerek her halükarda Mehmetçik’in bölgeye barış ve refah götürmek için harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Harekat şart

Akit’e konuşan Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Emekli Albay Ersan Ergür, ABD heyetinin güvenli bölge teklifini “oyalama taktiği” olarak değerlendirdi. Emk. Albay Ersan Ergür, “ABD, 12 gün önceki gelişlerinde Türkiye’nin harekat yapmamasını ve kendi himayelerinde bulunan ülke ve örgütlerin denetiminde sadece 5 kilometrekarelik güvenli bölge oluşturulmasını teklif etmişti. Türkiye bu bölgeye artık harekat yapmak zorunda olduğunun bilincindedir. Bu harekat yapılmazsa Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı’nda elde edilmiş olan kazanımları kaybedecektir. O kararlılığın gösterilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Amerika’nın karizmasını çizdik

ABD’nin bölgede, yerli silahlarını üretebilen ve dünya siyaset sahnesinde yerini alan Türkiye’nin gerisine düştüğünü kaydeden Ersan Ergür, “ABD artık istediği gibi istediği ülkeyi işgal edip orada at koşturamıyor. ABD’ye karşı gücü nispetinde dur diyen birilerinin çıkabildiğini tüm dünya gördü. Amerika artık sendelemiş ve tüm karizması ciddi anlamda çizilmiş vaziyettedir. Böyle bir konumda iken Türkiye’nin her halükarda Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona başlamalı ve kendi planını sahada sonuna kadar uygulamalıdır” sözlerini sarf etti.

ABD ciddiye alınmamalı

Savunma Ekonomisi Uzmanı Yakup Evirgen ise, “Türkiye çok gecikmiş olan güvenli bölge meselesinde tıpkı S-400’lerdeki dik duruşunu bu noktada da göstermek zorundadır” diye konuştu. Evirgen, “ABD’nin tezlerini ciddi anlamda değerlendirmeye almanın bile yararı yoktur. Şu anda ABD’den gelip giden heyetlerin sadece bölgeye yapacağımız askeri harekatı geciktirmek ve oradaki terör örgütlerine silah-mühimmat ve teçhizatlarını tamamlama amacına matuftur” dedi.

Türkiye’nin güvenli bölgeyi Suriye krizi başladığı 2011 yılında oluşturması gerektiğine değinen Evirgen, “Göç dalgası başladığında bizim sınırımıza paralel inen karayolunu içeride tutacak şekilde, derinliği yine bugünkü gibi hesaplanan, Süleyman Şah Türbesi’ni de içinde bulunduracak şekilde kimseden izin almaksızın güvenli bölge ilan etmek gerekiyordu. Türkiye’nin terör koridorunu ortadan kaldırmaya yönelik adımı doğrudur. Uzun vadede ise yeterli olmayacaktır ve Suriye’nin bütün yabancı askerden arındırılmasını sağlayacak yolun taşlarının döşenmesi gerekir.”