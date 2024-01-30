  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her şey CHP’den istediğini koparmak için! Başak Demirtaş'tan flaş adaylık hamlesi

CHP'de diktatör istifası

Ahmet Hakan, İmamoğlu’nun fişini çekti! Sen ne yaptın böyle! Bakalım şimdi ne olacak

Beklenmedik flaş karar az önce duyuruldu! Erdoğan o ismi görevden aldı

CHP’de ortalık toz duman! Aday yapılmayan Soyer açtı ağzını yumdu gözünü

O gelişme, Ahmet Hakan’ı resmen çileden çıkardı! Alçaklığın daniskası, şerefsizliğin nirvanası, kalleşliğin de Everest’i

İsrail yeni bir hastane katliamı yapacak! Hastanede 3 bin 600 kişi var!

Ekrem İmamoğlu'nu kahreden gelişme! Acı haberi gece yarısı böyle aldı

Son dakika! Hamas duyurdu: Hazırız!

Sisi'nin Mısır'ı Türkiye'nin kapısını çaldı! 'Sizden satın almak istiyoruz' diyerek başvurdular
Dünya ABD, Venezuela ülkesine petrol, doğal gaz ve altın satışını iptal etti! Yönetim buz tuttu! Tepki yağıyor
Dünya

ABD, Venezuela ülkesine petrol, doğal gaz ve altın satışını iptal etti! Yönetim buz tuttu! Tepki yağıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-30 21:59:00 - 2024-01-30 22:31:29
ABD, Venezuela ülkesine petrol, doğal gaz ve altın satışını iptal etti! Yönetim buz tuttu! Tepki yağıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı bir kez daha skandal skandal bir paylaşım yaptı. Petrol ülkesi Venezuela’ya petrol, doğal gaz ve altın yaptırımlarının tekrar uygulanacağını açıkladı. Venezuela yönetimi karar karşısında adeta buz kesildi...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’ya petrol, doğal gaz ve altın yaptırımlarının tekrar uygulanacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’ya petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik yaptırımlarını yeniden uygulayacağını duyurdu.

Bakanlık, yaptırımların gerekçesi olarak da, “başkanlık seçimlerine muhalefet adaylarının katılmasının yasaklanması”nı gösterdi.

Açıklamada, muhalefet adaylarının engellenmesinin geçtiğimiz sene Ekim ayında Barbados'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Üniter Platform temsilcileri tarafından imzalanan Barbados Anlaşması’na aykırı olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, “bu yılki seçimlere tüm adayların katılmasına izin verilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemesi halinde 18 Nisan 2024'ten itibaren ABD’nin Venezuela’nın petrol ve doğal gaz sektörlerine yeniden yaptırım uygulayacağı” ifadeleri kullanıldı.

ABD’nin ayrıca Venezuela devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile ilgili işlemlere izin veren lisansında iptal edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu şirketle iş yapan ABD’lilerin tüm işlemlerini sonlandırması için 14 gün süreleri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “ABD, taraflar arasındaki diyaloğu ve Venezuela halkının demokratik bir gelecek özlemini destekleme konusundaki kararlılığını güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Uluslararası toplum ve Venezuela'daki siyasi yelpazede yer alan tüm barışçıl demokratik aktörlerle birlikte çalışmaya ve Barbados Anlaşması’ndaki ilkelere geri dönülmesini teşvik etmek üzere elindeki mekanizmaları kullanmaya devam edecek. Barbados Anlaşması, Venezuela'nın uzun süredir devam eden siyasi, ekonomik ve insani krizinin çözülmesi ve Venezuela'da rekabetçi ve kapsayıcı seçimlerin gerçekleştirilmesi için en uygun mekanizma olmaya devam etmektedir” denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MAHKEME KARARI İLE ENGELLENMİŞTİ

Venezuela Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz cuma günü Maduro'nun bu yılki seçimlerde en iddialı rakibi olan Maria Corina Machado'nın kamu görevinden 15 yıl boyunca men ederek, başkanlık seçiminde aday olmasını engelllenmişti.

VENEZUELA’YA 900’DEN FAZLA YAPTIRIM UYGULANIYOR

Venezuela’ya 2015’ten bu yana ABD, Avrupa Birliği (AB), Panama ve Kanada tarafından uygulanan yaklaşık 900 yaptırım bulunuyor. ABD, 2019’da Venezuela ile bütün diplomatik bağlarını koparmıştı.

Akıllı şehir Tiflis: Güzel olmasıyla kendisinden söz edilen ülke büyüyor!
Akıllı şehir Tiflis: Güzel olmasıyla kendisinden söz edilen ülke büyüyor!

Dünya

Akıllı şehir Tiflis: Güzel olmasıyla kendisinden söz edilen ülke büyüyor!

İsveçli şirket: elektrik malzemelerini Türk üreticilerden alacak!
İsveçli şirket: elektrik malzemelerini Türk üreticilerden alacak!

Ekonomi

İsveçli şirket: elektrik malzemelerini Türk üreticilerden alacak!

Yerli-milli F-35 uçak üreten Türkiye kararı: Bir anda F-16 Tüketiciliğine geçti!
Yerli-milli F-35 uçak üreten Türkiye kararı: Bir anda F-16 Tüketiciliğine geçti!

Teknoloji

Yerli-milli F-35 uçak üreten Türkiye kararı: Bir anda F-16 Tüketiciliğine geçti!

Bakan Bolat: 'Mersin'in sanayi ve ticaret 2024 hedefleri için konuştu
Bakan Bolat: 'Mersin'in sanayi ve ticaret 2024 hedefleri için konuştu

Ekonomi

Bakan Bolat: 'Mersin'in sanayi ve ticaret 2024 hedefleri için konuştu

Almanya’nın Eurofighter savaş uçakları: Brimstone füzesi
Almanya’nın Eurofighter savaş uçakları: Brimstone füzesi

Dünya

Almanya’nın Eurofighter savaş uçakları: Brimstone füzesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Yahudiye karşı çıkmanın onurlu bedeli.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23