ABD, Venezuela tankerine el koydu iddiası: Washington sessizliğini koruyor

ABD ile Venezuela arasında son dönemde artan siyasi ve ekonomik gerilim sürerken, Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD Sahil Güvenliği’nin Venezuela açıklarında seyreden bir petrol tankerine el koyduğu belirtildi.

OPERASYONA İLİŞKİN DETAY VERİLMEDİ

Haberlerde, operasyonun nerede ve nasıl gerçekleştiğine, el konulan tankerin adına veya hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin herhangi bir detay aktarılmadı. Haberi sızdıran yetkililerin de kimliklerini gizli tuttukları ifade edildi.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından gözler ABD yönetimine çevrildi. Ancak Washington’dan, söz konusu petrol tankerine el konulması iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu durum, ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine yönelik uyguladığı ekonomik baskı ve yaptırımların bir uzantısı olabileceği spekülasyonlarına neden oldu.