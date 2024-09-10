ABD ve Rusya o konuda birlik oldu! Türkiye'ye hain kıskaç

Tunca Bengin, ABD ve Rusya'nın terör örgütü PKK/YPG'yi kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını yazdı. Bengin, iki ülkenin terör örgütlerine karşı ortak bir duruş sergilemediğini belirtti. Lavrov'un Türkiye'yi öven açıklamalarını değerlendiren Milliyet gazetesi yazarı Bengin, terörle mücadelede Rusya'nın samimiyetine dair soru işaretleri olduğunu ifade etti. Tunca Bengin, özetle şunları kaydetti:

"Ankara-Şam hattında yeniden normale dönüş, konuşulan “liderler zirvesi” olasılığının gerçekliğe dönüşebilmesi, Esad açısından tam bir samimiyet sınavı… Olursa da devamı yine doğrudan Esad’ın tavrı ve samimiyetine endeksli. Esad gerçekten ülkesinin toprak bütünlüğünü düşünüyorsa, halkının tamamını kucaklamak istiyorsa yapacakları belli. Öncelikle terör örgütüne karşı ortak mücadele, sonrasında da el birliğiyle ABD’nin bölgeden postalanması. Putin de biliyor ki Türkiye olmadan ABD’yi Suriye’den kimse sökemez… Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un da “Türkiye’nin bölgedeki terör tehdidinin ortadan kaldırılması için uğraştığını” vurgulayarak terör örgütü PKK/YPG’ye ABD’nin Afganları bir gecede nasıl yalnız bıraktığını hatırlatıp “Washington’a güvenmeyin” uyarısının nedeni de bu zaten. Elbette Lavrov’un bunları dile getirmesi önemli, gerçeği de söylüyor, Türkiye her hal ve şartta terör tehdidini ortadan kaldıracak ama bu noktada akla gelen asıl kritik soru da şu:

Terör örgütüne karşı verilecek olan mücadelede Rusya da aynı pencereden bakacak mı? Türkiye’nin güvenlik endişelerini samimi olarak paylaşacak mı?

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Paylaşmadığını biliyoruz… ABD ile Rusya birbirine hasım, düşman ülkeler, vekiller üzerinden birçok yerde de savaşıyorlar ama söz konusu terör örgütü PKK/YPG/PYD ya da türevi SDG olduğunda dirsek temasındalar zira. Hatta aralarında bir anlaşma, gizli müttefiklik durumu var… Bir kere ne ABD ne de Rusya masum sivilleri ve çocukları katleden bu alçaklara hâlâ terör örgütü demiyor, diyemiyor… Araçsallaştırdıkları PKK/YPG’yi kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor, hatta bu kirli ilişkiyi sürdürmek adına teröristlere kol-kanat germe açısından birbirleriyle yarışıyorlar. (...)"

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