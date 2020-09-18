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Dünya ABD ve Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma
Dünya

ABD ve Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma

Rusya'dan yapılan açıklamada, Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde ABD'ye ait bir devriye uçağını engellediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 23:42:00 -
ABD ve Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma

Rusya, Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait bir devriye uçağını engellediğini duyurdu.

Rusya ve ABD arasında Karadeniz'de yaşanan gerilim sürüyor.

Konuyla ilgili olarak Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rus hava sahası kontrol sistemlerinin Karadeniz'in tarafsız suları üzerinden Rus devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi belirlediği duyuruldu.

Su-27 tipi savaş uçağının, Rusya sınırlarına yaklaşan ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon tipi devriye uçağın olduğunu tespit ettikleri ifade edildi.

"Yüzde 40 arttı"

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü’nden de bir açıklamada bulundu.

Gerçekleştirilen açıklamada, Karadeniz bölgesinde yabancı keşif uçuşlarının sayısının geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 40 arttığı bildirildi.

Kerç Boğazı’nda ise yüzde 61 artışın olduğu, Rusya’nın geçtiğimiz hafta itibarı ile 44 yabancı hava aracına önleme yaptığı ifade edildi.

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