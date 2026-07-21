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Dünya ABD ve Meksika alarma geçti! Bertha Tropikal Fırtınası kıyılara ilerliyor
Dünya

ABD ve Meksika alarma geçti! Bertha Tropikal Fırtınası kıyılara ilerliyor

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ABD ve Meksika alarma geçti! Bertha Tropikal Fırtınası kıyılara ilerliyor

Meksika Körfezi'nde etkili olan Bertha Tropikal Fırtınası nedeniyle ABD ve Meksika’da alarm verildi. Fırtınanın özellikle Florida ve Alabama kıyılarını etkilemesi bekleniyor.

ABD'nin Meksika Körfezi'nde etkili olan Bertha Tropikal Fırtınası'nın Florida ile Alabama eyaletlerinin kıyılarına doğru ilerlediği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, saatte 4 kilometre hızla Meksika Körfezi'nin kuzeybatısına ilerleyen Bertha Tropikal Fırtınası'nın yol açtığı rüzgarın hızının saatte 85 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın Florida eyaletinin Panama City kentinin yaklaşık 205 kilometre güneyinde, Alabama eyaletinin Mobile kentinin ise yaklaşık 320 kilometre güneydoğusunda bulunduğu ifade edildi.

Tropikal fırtınanın, 36 saat içinde Florida ile Alabama sınırından Louisiana eyaletine kadar olan bölgeyi etkilemesinin beklendiği bilgisine yer verilen açıklamada, Mississippi Nehri'nin sularının 48 saat içinde yükselebileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın hafta boyunca Florida, Alabama, Mississippi ve Louisiana kıyılarında kuvvetli yağışlara neden olmasının, ardından da batıya yönelerek Texas eyaletine doğru ilerlemesinin beklendiğini belirtti.

FAUSTO FIRTINASI KASIRGAYA DÖNÜŞTÜ

Öte yandan, NHC'nin açıklamasında, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Fausto Fırtınası'nın kasırgaya dönüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, karaya yönelik doğrudan tehdit oluşturmadığı belirtilen Fausto'nun tehlikeli dalga ve akıntılara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

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