  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Lockheed Martin yeni gizli silahını paylaştı! İşte o gizli silah

Gizli İHA'nın fotoğraflarını paylaşıp dakikalar sonra apar topar kaldırdılar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İnsanlık alarm veriyor! 2023 yılında 75,9 milyon kişi yerinden edildi

Ticaret savaşları tam gaz devam ediyor! ABD'den Çin’e ağır darbe

‘İstanbul nimet nimet’ diyordu! Ekrem'in karnesi kürsüye asıldı

CHP'li başkan ve 4 zanlı hesap verecek! Teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran'da

O ilimizde büyük hazine heyecanı! 'Orada altın hazinesi var' dedi, ekipler bölgeye gitti... Kazı başlıyor

Biden ve Putin'i geride bıraktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan en sevilen lider oldu

Pakistan'dan gündeme oturacak hamle! Orayı Türkiye'ye emanet etmek istiyorlar

Duyan duymayanlara haber etsin! "Gram altın o tarihte 1500 lira birden değişecek"
Dünya ABD ve katil İsrail'den Refah kararı! Yeni gelişmeyi duyurdular
Dünya

ABD ve katil İsrail'den Refah kararı! Yeni gelişmeyi duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-05-15 02:25:00 -
ABD ve katil İsrail'den Refah kararı! Yeni gelişmeyi duyurdular

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Suudi Arabistan ve Tel Aviv'e ziyareti öncesi Refah konusunda İsrail ile bir anlaşma yapıldığı iddia edildi.

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Suudi Arabistan ve Tel Aviv'e ziyareti öncesi Refah konusunda İsrail ile bir anlaşma yapıldığı iddia edildi.

ABD basınının 3 ABD’li ve 1 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın bu hafta sonu Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD VE İSRAİL REFAH KONUSUNDA ANLAŞTI

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin haberine göre ise Beyaz Saray yönetimi, Sullivan'ın İsrail ziyareti öncesi Refah'a geniş çaplı operasyon başlatılmaması yönünde İsrail hükümeti ile anlaşma sağladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına karşı olduklarını ve böyle bir saldırıyı desteklemediklerini bir kez daha dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'REFAH'A BÜYÜK BİR ASKERİ OPERASYONUN DOĞRU YOL OLDUĞUNA İNANMIYORUZ'

Jean-Pierre, "Refah'a yönelik büyük bir askeri operasyona ilişkin endişelerimiz konusunda açık ve net olduk. Bunun doğru yol olduğuna inanmıyoruz." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bu konuda İsrailli mevkidaşı ile henüz dün görüştüğünü kaydeden Jean-Pierre, bu konudaki endişelerini önümüzdeki günlerde yüz yüze yapacağı görüşmelerde de açıkça dile getireceğini vurguladı.

Kaynak: NTV

Türkiye ve ABD arasında kritik temas
Türkiye ve ABD arasında kritik temas

Gündem

Türkiye ve ABD arasında kritik temas

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23