  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama
Gündem

ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-22 10:14:00 -
ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama

Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerinin yanında olduklarını belirten Çin, Filistin ulusuna meşru haklarının verilmesini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının etkin şekilde uygulanmasını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında tüm tarafların jeopolitik değerlendirmeleri bir tarafa bırakarak kalıcı barış için uluslararası uzlaşmayı teşvik etmesi gerektiğini vurgulayarak, Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerini desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile telefonda görüşmesinde İsrail ile Filistin arasındaki süregelen çatışmaya dair fikir alışverişinde bulundu.

 

Çin'in masum sivillere zarar veren, uluslararası hukuku ihlal eden her tür saldırıya karşı olduğunu belirten Vang, "Filistin sorununda daima barışın, uluslararası hukukun, Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Vang, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile Körfez İşbirliği Konseyinin (GCC), Gazze Şeridi'ndeki duruma dair ortak açıklamasını desteklediğini vurgulayarak, "Savaş ve barış söz konusu olduğunda tüm taraflar jeopolitik değerlendirmeleri bir tarafa bırakmalı, vicdana bağlı kalmalı ve savaşa en kısa sürede son verecek bir uluslararası uzlaşmayı sağlayarak daha büyük insani felaketleri önlemeli." değerlendirmesini yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail-Filistin çatışmasının kökeninde Filistin topraklarının süregelen işgali ve Filistinlilerin devlet taleplerinin uzun süredir görmezden gelinmesi olduğunu vurgulayan Vang, çatışmayı çözmenin temel yolunun iki devletli çözümünün uygulanması ve Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada var olmasının sağlanması olduğunu belirtti.

Vang, Çin'in, Filistin ulusuna meşru haklarının verilmesini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının etkin şekilde uygulanarak Filistin sorununun yeniden barışçı çözüm yoluna girmesi desteklediğinin altını çizerek, Orta Doğu'da barışa yönelik çabaların sürdürülmesi için Malezya ve diğer barış sever ülkelerle iletişimi güçlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Malezya Dışişleri Bakanı Zambry de Çin'in ateşkesi, savaşın sona ermesi, sivillerin korunmasını, diyaloğu ve barış görüşmelerini teşvik eden çabalarını takdir ettiklerini belirterek, iki devletli çözüm ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması konsunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Malezyalı Bakan, çatışan tarafların en kısa sürede müzakere masasına dönmesinin sağlanması için Çin'in önemli rol oynamasını beklediklerini dile getirdi.

Bir avuç mücahit, siyonist Biden'ın aklını aldı!
Bir avuç mücahit, siyonist Biden'ın aklını aldı!

Dünya

Bir avuç mücahit, siyonist Biden'ın aklını aldı!

Dünyaca ünlü oyuncular Bunak Biden’dan rica ettiler
Dünyaca ünlü oyuncular Bunak Biden’dan rica ettiler

Gündem

Dünyaca ünlü oyuncular Bunak Biden’dan rica ettiler

Biden'in söylediği sözler: Hamas eylemleri İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldı! Dananın kuyruğu kopacak!
Biden'in söylediği sözler: Hamas eylemleri İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldı! Dananın kuyruğu kopacak!

Aktüel

Biden'in söylediği sözler: Hamas eylemleri İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldı! Dananın kuyruğu kopacak!

ABD'ye çok ama çok önemli gözdağı! Çin 6 uçak savaş gemileri konuşlandırıldı! Büyük darbe, şok karar
ABD'ye çok ama çok önemli gözdağı! Çin 6 uçak savaş gemileri konuşlandırıldı! Büyük darbe, şok karar

Dünya

ABD'ye çok ama çok önemli gözdağı! Çin 6 uçak savaş gemileri konuşlandırıldı! Büyük darbe, şok karar

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

it iti ısırmaz

soğuk savaş bloklar arası catısma .1945 ten sonra süper ülkeler hiç birbirleriyle savaşmadılar vekalet savasları yapıp küçük ülkeleri kulandılar

secret

Çin, daha önceki gazze saldırılarına sesin çıkmıyordu.hayırdır.terörist abd elinden i ortağın terörist itraili alıncamı destek veriyorsun. küfür tek millet.her ey çıkar olmuş
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23