ABD ve İsrail'den skandal 'Türkiye'yi işgal' haritası! Yunanistan heyecanlandı
ABD’nin İsrail Büyükelçisi Jonathan Shrier, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında skandal bir harita yayınlandı. Sözde harita, Yunanistan'ı ise heyecanlandırdı.
ABD’nin İsrail Büyükelçisi Jonathan Shrier, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret sonrasında Adalar (Ege) Denizi’nin kuzeyinde bulunan ve Türkiye’ye ait olan Bozcaada ve Gökçeada’nın Yunanistan’a ait olduğunu gösteren haritanın önünde fotoğraf çektirdikten sonra da Twitter’da paylaşmaları dikkat çekti.
İşgal haritası Yunanistan'da büyük heyecan uyandırdı.
Bu görüntü sonrasında Yunanistan basınında ve sosyal medyada, “Gökçeada, Bozcaada Yunanistan'a geri mi dönüyor?” soruları yayılmaya başladı.
Kaynak: Birlik Gazetesi