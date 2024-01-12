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Gündem ABD ve İngiltere'nin saldırılarına yüzbinlerce Yemenli meydan okudu!
Gündem

ABD ve İngiltere'nin saldırılarına yüzbinlerce Yemenli meydan okudu!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 22:43:00 - 2024-01-12 23:06:00

Yemen’in başkenti Sana'da yüz binlerce kişi, ABD ve İngiltere’nin Husi noktalarına düzenlediği saldırıları protesto etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husiler de dün havadan ve denizden ABD ile İngiltere’nin saldırısına uğramıştı.

Husi mensubu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından Yemen’in başkenti Sana’da binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, “İsrail’e ölüm, ABD’ye ölüm” sloganları attı.

Gösteride konuşma yapan Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali El-Husi, "Biz ne ABD kıyılarına saldırdık, ne ABD adalarına geçtik, ne de ABD’ye saldırdık. Ülkemize yönelik saldırılar terörizmdir. ABD şeytandır” dedi.

ABD’nin dünyaya yalan söyleme konusunda inanılmaz olduğunu belirten El-Husi, "Onlar terörist. Ama Yemen halkının farkındalığı çok başka bir farkındalıktır. Siz Yemenliler ABD’nin kendini savunduğunu mu yoksa terörist olduğunu mu düşünüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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