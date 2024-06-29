ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonundan acil koduyla geçilen haberde, ABD ile İngiltere'nin, Hudeyde Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucunda havalimanında bir hasar oluşup oluşmadığına ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) gün içinde yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Husilere ait 7 insansız hava aracı (İHA) ile bir yer kontrol istasyonunun kullanılamaz hale getirildiği dile getirilmişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

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Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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