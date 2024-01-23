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Dünya ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı başlattı
Dünya

ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı başlattı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 01:25:00 -
ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı başlattı

ABD ve İngiltere, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki tüm kuvvetleriyle Yemen'e saldırdı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de yer alan tüm güçleriyle başta Yemen'in başkenti Sana olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı başlattı.

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