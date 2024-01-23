ABD ve İngiltere Yemen'e saldırı başlattı
ABD ve İngiltere, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki tüm kuvvetleriyle Yemen'e saldırdı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de yer alan tüm güçleriyle başta Yemen'in başkenti Sana olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı başlattı.
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