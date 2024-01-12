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Gündem ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'i Gazze’ye çevirdi! Yemen’e de aydınlığı! getirdiler gece gündüze dönüştü
Gündem

ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'i Gazze’ye çevirdi! Yemen’e de aydınlığı! getirdiler gece gündüze dönüştü

Yeniakit Publisher
2024-01-12 09:54:00 -

ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenledi. Gece yapılan saldırıda atılan bombalar geceyi gündüze çevirdi. Yemen adeta Gazze’ye döndü.

ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırılara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, düzenlenen hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından görüntüler paylaşıldı.

 

Kızıldeniz'de ne olmuştu?

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.
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Yorumlar

65

alçak dinsiz kafirler

yılmaz

celladına Aşık olmussa bir millet ister Ezan dinlet ister çan dinlet itiraz etmiyorsa sürü gibi inlet müstahaktır ona hertürlü zillet"""Ömer HAYYAM"
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