Çin Jetleri ile ABD bombardıman uçağı karşı karşıya! Her an savaş çıkabilir

Uluslararası medya tarafından yeryüzünün en tehlikeli bölgesi olarak tanımlanan Güney Çin Denizi'nde sık sık karşı karşıya gelen ABD ve Çin jetleri, Salı günü neredeyse bir felakete yol açıyordu.

Çin'in en hassas sorunu Tayvan'ın en büyük müttefiki ABD, Filipinler ile Şubat ayında imzaladığı askeri üs anlaşması sayesinde Pekin yönetiminin etrafını sarmayı başardı. Dört yeni üssün Amerikan ordusuna açılmasıyla, Washington'ın Güney Çin Denizi çevresindeki savunma kalkanı kurulmuş oldu. En güneyde Avustralya'nın, en kuzeyde ise Japonya ve Güney Kore'nin yer aldığı hat, Filipinler'in katılmasıyla tamamlandı.

Süper güçler Tayvan nedeniyle Güney Çin Denizi'nde aralıksız şekilde boğaz boğaza gelirken, Pekin yönetimi tartışmalı sularda inşa ettiği suni adalara birçok askeri üs ve altyapı tesisi konuşlandırdı. Güney Çin Denizi'nde başta Tayvan olmak üzere Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunei gibi ülkeler de adalar üzerinde hak iddia ediyor.



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BİR KEZ DAHA KIL PAYI

Yalnızca 2023 içinde defalarca kez tekrarlanan senaryo, hafta içinde bir kez daha kıl payı atlatıldı. ABD ordusu, Salı günü Güney Çin Denizi semalarında uçan B-52 bombardıman jetine yaklaşan Çin savaş uçağının görüntüsünü yayınladı.

Çin savaş uçağının B-52'ye hızla yaklaşarak altından ve üstünden tehlikeli bir şekilde uçtuğunu kaydeden ABD, mesafenin üç metreye kadar (10 feet) düştüğünü açıkladı. Çinli pilotun uçakları çarpışma tehlikesine soktuğunu kaydeden ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, pilotun neler yaşanacağının farkında olmadığından endişe duyduğunu da ekledi.