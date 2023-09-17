  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gündeme bomba gibi düştü! Ünlü komedyen ve aktör tecavüzle suçlanıyor! Anlatılanlar kan dondurdu

Skandal patlak verdi! Avrupa Merkez Bankası’nda “ifla” krizi Yöneticilerin cep telefonlarına el konuldu

Donald Trump'tan LGBTİ'cilere efsane tokat! Neye uğradıklarını şaşıracaklar

CHP yandaşı Cem Yılmaz yine ifşa oldu… bir yanda pahalılık edebiyatı bir yanda araba şatafatı

Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi kadından polise iğrenç sözler

Sizin modanız batsın! Tesettürle özdeşleşen ehrama yarı çıplak hakaret

Azgın azınlığa dur denilsin! Laikçi yobazlar yasal boşluktan yüz buluyor

Binlerce kişi Saraçhane’de LGBT dayatmasına karşı aile buluşması

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kazıdıkça yolsuzluk fışkırıyor! CHP’li Yavaş’a 7 milyarlık soruşturma

İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü
Dünya ABD ve Çin arasında kritik temas
Dünya

ABD ve Çin arasında kritik temas

Yeniakit Publisher
2023-09-17 20:14:00 -
ABD ve Çin arasında kritik temas

ABD ve Çin, sorunlu ilişkileri istikrara kavuşturmaya çalıştıkları bir dönemde Malta'da üst düzey temasta bulundu.

ABD'li bir yetkili basına yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Malta’da bir araya geldiğini belirtirken, görüşmenin içeriğine dair ise detay vermedi.

Sullivan ve Wang görüşmesi, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu yılın sonlarında yapması beklenen toplantıya zemin hazırlayabilecek bir dizi üst düzey görüşmenin sonuncusu olarak kayıtlara geçti. Sullivan, Wang ile en son geçtiğimiz mayıs ayında Avusturya’nın başkenti Viyana'da bir araya gelmişti.

Xi ve Biden’ın bir araya gelebileceği en yakın muhtemel zirvenin kasım ayında ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco'da düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi olduğu düşünülüyor. Biden ve Xi, en son 2022'de Endonezya'nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin oturum aralarında bir araya gelmişti.

Çin, ABD’li iki şirkete yaptırım uygulayacağını açıkladı
Çin, ABD’li iki şirkete yaptırım uygulayacağını açıkladı

Dünya

Çin, ABD’li iki şirkete yaptırım uygulayacağını açıkladı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23