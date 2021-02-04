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Dünya ABD ve BAE arasında yakın temas
Dünya

ABD ve BAE arasında yakın temas

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 03:29:00 -
ABD ve BAE arasında yakın temas

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Blinken ile Al Nahyan'ın BAE'nin tarihi İsrail açılımını, BAE'yi bölgesel tehditlere karşı korumak üzere iş birliğini ve bölgedeki gerilim ve çatışmaları azaltmak için birlikte çalışma konularını ele aldıkları belirtildi.

Blinken'ın Katar ile Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi konusunda kaydedilen gelişmeyi memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, BAE'nin Orta Doğu'da barış için daha çok katkı sağlaması noktasında fırsatlar bulunduğuna vurgu yaptığı kaydedildi.

Bu görüşme, Blinken'ın bakanlık görevine getirilmesinin ardından Körfez'le ilk teması oldu.

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