ABD ve Avrupa orduları Türk şirketin kapısını çaldı! O ürünü istiyorlar

Geliştirmiş olduğu polimer sistemlerle, Türkiye ve dünyada önemli başarılara imza atan Flokser Kimya, Avrupa ordularının ayakkabı, bot, terlik gibi ihtiyaçlarının hammadde tedarikçisi oldu.

Sektöründe 20 yıla yaklaşan bilgi birikim ve tecrübeye sahip Flokser Kimya, üretim gücü ve inovatif teknolojileriyle global arenada dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa ordularının çizme, bot, terlik gibi ihtiyaçlarının hammadde tedarikçisi oldu. Avrupa’da milyonlarca askerin çizme, bot, sandalet ve terlik gibi ihtiyaçları için açılan ihalede, antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip taban teknolojilerinin hammadde sağlayıcısı Flokser Kimya oldu. Geliştirmiş olduğu polimer sistemlerle, Türkiye’ye ve dünyaya önemli kimya teknolojileri geliştiren Flokser Kimya; Creanate 66-A / Creapol NT-801-B / Creacat NT-500-C ürünleriyle Avrupa ordularının güvenle ilerlemesini sağlayacak.

Geliştirmiş olduğu polimer sistemlerle, Türkiye ve dünyada önemli başarılara imza atan Flokser Kimya, Avrupa ordularının ayakkabı, bot, terlik gibi ihtiyaçlarının hammadde tedarikçisi oldu. Flokser Kimya Avrupa standartlarına uygun, dayanıklı ve güvenli Creanate 66-A / Creapol NT-801-B / Creacat NT-500-C ürünleriyle milyonlarca askerin sahada güvenle ilerlemesine katkı sağlayacak. ISO 846 (A) üretim standardıyla antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip Flokser Kimya hammaddeleriyle üretilen ürünlerde herhangi bir mantar/bakteri oluşmuyor ve çoğalmasının önüne geçiliyor. Özellikle askeriye gibi kalabalık alanlarda kullanılacak Flokser Kimya polimer sistemleri kullanıcısının ayak sağlığı ve güvenliğinde önemli avantajlar sunuyor.

“Avrupa ve Amerika’nın askeri standart ve teknik şartnamelerine uygun, yüksek standartlarda polimer sistemleri üretiyoruz"

Yerli mühendislerle geliştirdiği inovatif kimya teknolojileriyle Türkiye’de ve dünyada sektörün standartlarını belirlediklerinin altını çizen Flokser Kimya Genel Müdürü Ekin TÜKEK;

“Flokser Kimya olarak, her zaman daha çevreci, daha sağlıklı, daha konforlu ve daha güvenli hammaddeler geliştirmeye çalışarak sektörün örnek üreticisi olduk. 20 yıllık serüvenimizde Avrupa ordularına hammadde tedarik edecek konuma ulaşmamıza katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bugün Avrupa ordularının ayakkabı ve terlik sistemlerinin önemli bir tedarikçisi olduk.

Ürünlerimiz Avrupa ordularının gerektirdiği standart ve teknik şartnamelerinde belirtilen SATRA TM 144 kaymazlık standardını sağlarken, askeri uygulamalar için antimikrobiyal ve antifungal özelliklere de sahip. Geliştirdiğimiz formülle, uluslararası askeri şartnamelere uygun, yüksek standartlarda polimer sistemler üretiyoruz. Askeri kullanım performansı kriterleri için özel üretilen ürünlerimiz; kullanıcılarının konforlu, güvenli ve sağlıklı adımlar atmalarına destek olacak.”

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