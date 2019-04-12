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Seçim 2019 Sayfası

ABD ve AB'den peş peşe Sudan açıklamaları!

ABD yönetimi, barışçıl ve demokratik Sudan'ı desteklediğini belirterek, geçiş otoritesini, yönetimde sivil katılımına izin vermeye çağırdı.

12 Nisan 2019 Cuma 06:34
ABD ve AB'den peş peşe Sudan açıklamaları!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, bakanlığın günlük basın toplantısında Sudan'daki darbe hakkında ABD yönetiminden gelen ilk açıklamayı yaptı.

Sudan'da darbe olup olmadığına yönelik soruyu Palladino, "Bu Sudan halkı için tarihi bir an, şu anda bu konuda nihai bir değerlendirmemiz yok." şeklinde yanıtladı.

"ABD, barışçıl ve demokratik Sudan'ı kuvvetli şekilde desteklemektedir." ifadesini kullanan Palladino, geçiş otoritesini, yönetimde sivil katılımına izin vermeye davet etti.

"Sudan halkı, kendisini kimin yöneteceğini kendi belirlemelidir." diyen Palladino, ABD'nin şu anki odak noktasının Sudan'daki ABD Büyükelçiliği çalışanları ve vatandaşlarının güvenliği ve refahı olduğunu vurguladı.

Palladino, "Sudan'daki durum şu an değişken, yakından takip ediyoruz." dedi.

AB: sudan halkının talebini askeri konsey karşılayamaz

Avrupa Birliği'nden (AB) Sudan'da halkın değişim talebini askeri konseyin karşılayamayacağı belirtilerek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi çağrısı yapıldı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazılı açıklamasında, Sudan halkının aylardır barışçıl ve kararlı şekilde değişim talebinde bulunduğunu ifade etti.

Mogherini, "Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın da (Musa Faki Muhammed) bugün yaptığı açıklamada altını çizdiği üzere, Afrika Birliği Sözleşmesi'nin ilkelerini de ihlal eden askeri konsey, halkın değişim talebini karşılayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece "güvenilir" ve "kapsayıcı" siyasi sürecin Sudan halkının beklentilerini karşılayabileceğini vurgulayan Mogherini, "Bu da sadece yönetimin hızlı şekilde sivil hükümete devredilmesiyle gerçekleşebilir. Bu zaman zarfında tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

 

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 06:42
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