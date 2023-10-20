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Dünya ABD, vatandaşlarına ‘dünya genelinde seyahat uyarısı’ yaptı
Dünya

ABD, vatandaşlarına ‘dünya genelinde seyahat uyarısı’ yaptı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 12:28:00 - 2023-10-20 12:53:35
ABD, vatandaşlarına ‘dünya genelinde seyahat uyarısı’ yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün ‘dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilim’ sebebiyle vatandaşlarına seyahat ederken 'tetikte olma' uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Konsolosluk İlişkileri Bürosu’nun seyahat bölümü, dün yayınladıkları uyarıda ABD vatandaşlarının seyahat ederken tetikte olmasını tavsiye ederek “Dünya Çapında Dikkat: Dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilim, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı denizaşırı ülkelerdeki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye etmektedir” açıklamasını yaptı.

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HII

TETİĞİNIDE SEYAHITİNİDE AL  ULAN SİYONİST KATİL ABD EŞKİYALARI TERÖRİSTLER

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