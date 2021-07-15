  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Muş'tan Gümrük Birliği açıklaması
İngiltere'de Oldham kentinin ilk kadın Müslüman Konsey Başkanı'nın aracı ateşe verildi
Fed ABD ekonomisinin güçlendiğini açıkladı
Afganistan’da gerginlik tırmanıyor! Kabil yönetiminden yeni bir açıklama geldi
Dünya ABD uyuşturucu batağında! Çoğu savaşta bu kadar kayıp vermedi
Dünya

ABD uyuşturucu batağında! Çoğu savaşta bu kadar kayıp vermedi

ABD’de geçen yıl aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle 93 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 00:09:00 -
ABD uyuşturucu batağında! Çoğu savaşta bu kadar kayıp vermedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından açıklanan raporda, koronavirüs salgınının damgasını vurduğu 2020'de 93 bin kişinin aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiğini söyledi.

Raporda, 2019’da bu ölümlerin sayısının 72 bin olduğu, geçen yıl yüzde 29’lük artış kaydedildiği belirtildi.

Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 378 bin kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen CDC raporunda, aşırı doz uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki yıllık 93 bin sayısının günde ortalama 250 ve saatte 11 ölüm anlamına geldiği ifade edildi.

Raporda, 2020'deki aşırı doz uyuşturucu sebebiyle ölümlerin New Hampshire ve Güney Dakota dışında tüm eyaletlerde arttığı, Vermont'ın yüzde 58, Kentucky’nin de yüzde 54 artış ile ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca aşırı doz uyuşturucudan ölümlerin 1970’lerde yıllık 7 bin 200, 1980’lerin sonuna doğru da 9 bin civarında seyrettiği bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay