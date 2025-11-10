ABD uyuşturucu bahanesiyle 2 tekneyi daha vurdu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in yaptığı açıklamada ordunun ‘belirlenmiş terör örgütleri tarafından işletildiği’ belirtilen iki tekneyi vurduğu belirtildi.

Hegseth açıklamasında, "İstihbaratımız bu teknelerin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu, uyuşturucu taşıdıklarını ve Doğu Pasifik’te bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında ilerlediklerini tespit etti" denildi.

Washington yönetimi, ABD’ye uyuşturucu akışını durdurmayı amaçladığı gerekçesiyle şimdiye kadar 19 hava saldırısında 20 teknenin imha edildiğini ve 76 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Bu saldırılardan sadece üç kişi sağ kurtuldu.

Kurtulanlardan ikisi kısa süreliğine ABD Donanması tarafından gözaltına alındıktan sonra ülkelerine gönderildi.

Üçüncüsünün ise Meksika Donanması tarafından yapılan arama çalışmalarına rağmen öldüğü tahmin ediliyor.