ABD üssü SİHA'lar ile vurularak protesto edildi
Irak Direniş Güçleri Suriye’nin kuzeyindeki Malikye Amerikan üssünü vurduklarını açıkladı.
Irak Direniş Güçleri Suriye’nin kuzeyindeki Malikye Amerikan üssünü vurduklarını açıkladı.
Irak Direniş Güçleri yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Malikye Amerikan üssünü SİHA’lar ile vurduğunu belirtti.
Irak Direniş Güçleri: “Siyonist düşman Gazze’ye saldırılarını sürdürdükçe ve bu işgalci rejime desteğin devam ettikçe biz de seni bütün üslerde vurmaya devam edeceğiz.” dedi.
Dünya
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