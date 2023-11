ABD üsleri havadan ve karadan vuruldu

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, ABD ordusunun Haseke'deki Şeddadi üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla, Deyrizor'daki Koniko doğal gaz sahasındaki üssüne de aidiyeti bilinmeyen İHA'larla saldırılar düzenlendi.

Üslere ve çevresine roketler düştüğü öğrenildi ancak can kaybı ve yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.

Şeddadi üssünün vurulmasının ardından ABD’ye ait helikopterler Haseke ilinin güneyinde uçuş yaptı.

SURİYE'DE SULAR ISINIYOR

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları 3-10 ve 14 Ekim’de El Bukemal ile doğusundaki Harabeş, Herri ile Humeyda bölgelerindeki Hizbullah'a ait yerleri ve konvoyları hedef almıştı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye Devleti'nin kontrolünde bulunuyor.

İRAN'IN MESAJI

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.