  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD uşağı şaşırtmadı: BAE'den İsrail'e resmi talep!
Dünya

ABD uşağı şaşırtmadı: BAE'den İsrail'e resmi talep!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'de büyükelçilik açmak için resmi talepte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:44:00 -
ABD uşağı şaşırtmadı: BAE'den İsrail'e resmi talep!

İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'de büyükelçilik açma isteğini Tel Aviv yönetimine iletti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, BAE'den İsrail'e yapılan ilk üst düzey ziyaretteki heyetle çalışma yemeğinde bir araya geldi.

BAE Dışişleri Bakanı Danışmanı Ömer Saif Gobaş, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın İsrail'de büyükelçilik açmak için gönderdiği mektubu Bakan Ashkenazi'ye sundu.

Bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine verdiği destekten dolayı Ashkenazi'ye teşekkür ederken, İsrail'in de kısa sürede Abu Dabi'de büyükelçiliğini açmasını umduğunu belirtti.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

İşleri ters giden BAE için yolun sonu göründü! Geri adım attılar
İşleri ters giden BAE için yolun sonu göründü! Geri adım attılar

Dünya

İşleri ters giden BAE için yolun sonu göründü! Geri adım attılar

BAE'ye beklenmedik 'obüs' şoku!
BAE'ye beklenmedik 'obüs' şoku!

Dünya

BAE'ye beklenmedik 'obüs' şoku!

Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor
Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor

Dünya

Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor

Küstah karikatür: BAE gazetesinden Yunanistan'a destek Türkiye'ye düşmanlık!
Küstah karikatür: BAE gazetesinden Yunanistan'a destek Türkiye'ye düşmanlık!

Dünya

Küstah karikatür: BAE gazetesinden Yunanistan'a destek Türkiye'ye düşmanlık!

Kukla BAE'den görülmemiş ihanet! İbranice'yi bile söktüler
Kukla BAE'den görülmemiş ihanet! İbranice'yi bile söktüler

Dünya

Kukla BAE'den görülmemiş ihanet! İbranice'yi bile söktüler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması
Siyaset

Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli Ermenistan'a sert sözlerle yüklenerek "Dağlık Karabağ'ın asıl ..
2 çocuğu olunca işler değişti! 'Yıkmak için dağa çıktığımız Türkiye'ye muhtaç oldum'
Gündem

2 çocuğu olunca işler değişti! 'Yıkmak için dağa çıktığımız Türkiye'ye muhtaç oldum'

2006'da terör örgütü PKK'ya katılan Rojda Barut isimli terörist, örgütten kaçtıktan sonra evlendi ve çocuklarının tedavisi için Türkiye'ye m..
Atina savaş istiyor... Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi!
Dünya

Atina savaş istiyor... Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi!

Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini devam ettiren Yunanistan, Avrupa Komisyonu'na Türkiye'yle ilgili skandal bir çağrıda bulundu. Yunan b..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay