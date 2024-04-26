  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

THY, tüm zamanların rekorunu kırdı

İstakozun karargahı CHP! Rakı eşliğinde kalamar yediler CHP’li başkandan şatafatlı sofra

Tehdit altındayız! Anket açıklaması: Savaşın ardından psikolojileri bozulmuş... İsrail endişeli!

ABD'de 'Gazze'de bebekler katlediliyor' diyen profesöre ters kelepçe

İsrail vahşeti kan dondurmuştu! BM'den toplu mezarlara ilişkin önemli mesaj

Pentagon itiraf etti: Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Kırım'a saldıracak... Şaşırtan çıkış

Protesto gösterisi: İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu’ya soğuk duş...

İşte CHP'nin özendiği Batı'nın kirli yüzü! ABD'de katliama karşı çıkan üniversite öğrencilerine joplu gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyareti... Beyaz Saray'dan ilişkin açıklama

İsrail'e Refah uyarısı! 'Gerginliği tırmandırmayın'
Gündem ABD üniversitelerinde Gazze direnişi sürüyor: Hocalara ters kelepçe
Gündem

ABD üniversitelerinde Gazze direnişi sürüyor: Hocalara ters kelepçe

Yeniakit Publisher
2024-04-26 07:31:00 - 2024-04-26 07:32:04

ABD üniversitelerindeki 'Gazze' eylemleri yayılıyor, sert polis saldırısı da sürüyor. Polis Emory'de ekonomi profesörü Fohlin ile Felsefe Bölüm Başkanı McAfee'yi de ters kelepçeyle gözaltına aldı.

ABD'de üniversitelerinde başlayan Filistin'e destek eylemleri büyüyor.

2000’de Lübnan sınırından İsrail’e attığı sembolik taştan sonra atılmak istenen ancak rektörün “ifade özgürlüğü” yazısıyla sahip çıktığı Edward Said’in öldüğü 2003'e kadar hocalık yaptığı Columbia Üniversitesi'nde başlayan protesto Georgetown ve George Washington, Emory, Harvard, MIT, Yale, Texas, NYU, Kaliforniya Eyalet, Minnesota, Güney Kaliforniya üniversitelerine yayıldı.

 

On binlerce öğrencinin çadır kurarak katıldığı ve polisin sert saldırılarıyla gündemden düşmeyen eylemlere hocalar da destek veriyor.

Polisi kampüse sokan Columbia Üniversitesi yönetimi uzaktan eğitim kararı alırken, sadece Güney California Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerinde 93 öğrenci gözaltına alınırken Emory Üniversitesi'nde öğrencilere polis biber gazı ve elektroşok silahı ile saldırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Emory'de polis eylemlere katılan ve öğrencilerine destek veren ekonomi profesörü Caroline Fohlin ile Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'yi de ters kelepçeyle gözaltına aldı.

McAfee'nin gözaltına alınışı bir doktora öğrencisinin çektiği videoyla tüm dünyaya yayıldı.

ABD'de üniversitelerde Gazze protestosu! Giderek yayılıyor
ABD'de üniversitelerde Gazze protestosu! Giderek yayılıyor

Dünya

ABD'de üniversitelerde Gazze protestosu! Giderek yayılıyor

İsrail Lübnan sınırındaki güçlerini Gazze'ye kaydırdı
İsrail Lübnan sınırındaki güçlerini Gazze'ye kaydırdı

Dünya

İsrail Lübnan sınırındaki güçlerini Gazze'ye kaydırdı

ABD'de 'Gazze'de bebekler katlediliyor' diyen profesöre ters kelepçe
ABD'de 'Gazze'de bebekler katlediliyor' diyen profesöre ters kelepçe

Dünya

ABD'de 'Gazze'de bebekler katlediliyor' diyen profesöre ters kelepçe

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23