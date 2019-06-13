0553 313 94 23

ABD Umman Denizi’ndeki saldırılar için İran’ı suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Denizi’nde 2 petrol tankerinin patlaması konusunda,“Umman Körfezinde olan saldırılarla ilgili olarak ABD’nin vardığı sonuç İran İslam Cumhuriyetinin sorunlu olduğu yönündedir” dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 23:02
ABD Umman Denizi’ndeki saldırılar için İran’ı suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Denizi’nde 2 petrol tankerinin patlaması konusunda,“Umman Körfezinde olan saldırılarla ilgili olarak ABD’nin vardığı sonuç İran İslam Cumhuriyetinin sorunlu olduğu yönündedir” dedi.


Sabah saatlerinde Umman Denizi’nde patlayan iki petrol tankeri hakkında açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Umman Körfezinde olan saldırılarla ilgili olarak ABD’nin vardığı sonuç İran İslam Cumhuriyetinin sorunlu olduğu yönündedir” dedi.


Açıklamasını kullanılan silah türü, istihbarat bilgileri ve böyle bir operasyonu gerçekleştirmek için gerekli olan tecrübeyi göz önüne alarak yaptığını belirten Pompeo, ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Jonathan Cohen’in bu durumu bugün gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıyacağını duyurdu. Pompeo Umman Boğazı’nda en son gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak, “İran’ın ve desteklediği güçlerin ABD ve müttefiklerine kaşı yapmış olduğu son saldırı” ifadesini kullandı.


Pompeo ayrıca İran’ın 22 Nisan’da Dünya’ya petrol akışını sekteye uğratma sözü verdiğini hatırlattı.


İran bölgeye gönderdiği arama kurtarma timinin 44 mürettebatı kurtardığını duyururken ABD Savunma bakanlığından bir yetkili bu iddiayı yalanlayarak bölgede bulunan USS Bainbridge gemisinin yirmi bir mürettebatı kurtardığını açıklamıştı.



“Bu durum saldırıların çok iyi planlandığını gösteriyor”


Tanker Sahipleri Birliği - INTERTANKO’dan yapılan basın açıklamasında ise herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleşen saldırıların masum denizcilerin hayatını ve bölgenin kırılgan doğal hayatını tehlikeye attığını belirterek, “Son saldırıların gemiler hareket halinde ve makine daireleri ne yakın ve su seviyesinin altıdan gerçekleşti. Bu durum saldırıların çok iyi planlandığını gösteriyor” denildi.



“Bu sular güvensiz hale gelirse tüm batı Dünyası’na yapılan tedarik tehlikeye düşer”


INTERTANKO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Paolod’Amico ham petrolün yüzde 30’unun Hürmüz boğazından geçtiğini hatırlatarak, “Eğer bu sular güvensiz hale gelirse tüm batı Dünyası’na yapılan tedarik tehlikeye düşer” dedi.


Norveç firması Frontline’a ait Front Altair adlı petrol tankeri ile Japon firmanın sahip olduğu Kokura Corageous adlı kargo gemisinin hedef alındığı saldırıda torpido veya benzeri bir mühimmat kullanıldığı iddia edilmişti. Mürettebat sağ olarak kurtarılırken petrol tankerinden çıkan dumanlar uydular tarafından görülebilecek kadar yükselmişti.


Saldırıda mürettebatı kurtaran USS Bainbridge’den gelen raporlarda saldırıya uğrayan tankerlerin birinin yanında kendisini gemiye mıknatıslar ile yapıştıran limpet mayını görüldüğü bilgisi yer almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 23:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den tanker saldırısına ilişkin açıklama
    1. Türkiye'den tanker saldırısına ilişkin..
    2. GÜNCELLEME- ABD, Umman Körfezi'ndeki..
    3. Cemil Meriç kimdir? Cemil Meriç'in..
    4. ANAP’tan çok konuşulacak iddia!..
    5. Zeljko Obradovic: “Anadolu Efes’i..
    6. Uluslararası ESOK Rallisi
    7. Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin..
    8. Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü,..
    9. Sırbistan'da Krstajic dönemi sona erdi
    10. Ergin Ataman, Ataşehir'de galibiyetle..
    11. Galatasaray, Inter'in yıldızına..
    12. Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3..
    13. ABD Umman Denizi’ndeki saldırılar için..
    14. Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında ve..
    15. Türkiye'den Moldova'nın "Kudüs"..
    16. Tartıştığı arkadaşlarını silahla..
    17. Araklı’da sağanak yağış
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    19. Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu..
    20. Final serisi Anadolu Efes avantaj..
    21. Anadolu Efes’e güvenlik önlemi
    22. "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri
    23. Kendisini polis olarak tanıtarak..
    24. Real Madrid en pahalı transferi tanıttı!
    25. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    26. Rus komünistlerden flaş Çernobil..
    27. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    28. Ali Muhammed, 150. maçına çıktı
    29. 2019'da ceza indirimi yasası çıkacak mı?
    30. Eyüpsultanlı gençler Buray konseriyle..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu