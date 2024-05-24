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Ekonomi ABD ülkesinin çip üreticisi Nvidia sahaya indi: Aylar sonra yine rekor kırdı! Belli oldu
Ekonomi

ABD ülkesinin çip üreticisi Nvidia sahaya indi: Aylar sonra yine rekor kırdı! Belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-24 01:30:00 - 2024-05-24 01:45:11
ABD ülkesinin çip üreticisi Nvidia sahaya indi: Aylar sonra yine rekor kırdı! Belli oldu

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde 26 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarak rekor seviyeye ulaştı. Şirketin söz konusu dönemde geliri yıllık bazda yüzde 262 arttı.

Teknoloji devi Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 28 Nisan'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 262 artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.
Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 18 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 7,2 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 24,5 milyar dolar olacağı yönündeydi. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 28 milyar dolar olarak açıkladı.

ŞİRKETİN KARI DA YÜZDE 628 ARTTI

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 628 artarak 14,9 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar dolarlık kar elde etmişti.

Şirketin geçen mali yılın dördüncü çeyreğinde 82 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 5,98 dolara çıktı.

ŞİRKET HİSSE BÖLÜNMESİNE GİDECEĞİNİ DUYURDU

Nvidia, ayrıca hisse sahipliğini çalışanlar ve yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hisse bölünmesine gideceğini açıkladı.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang da şirketin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şirketler ve ülkelerin, trilyon dolarlık geleneksel veri merkezlerini hızlandırılmış bilişime kaydırmak ve "yeni bir emtia olan yapay zekayı" üretmek için yeni bir veri merkezi türü oluşturmak üzere Nvidia ile ortaklık kurduğunu vurguladı.
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Yapay zekanın neredeyse her sektöre önemli verimlilik kazanımları getireceğine işaret eden Huang, "Yapay zeka, şirketlerin maliyet ve enerji açısından daha verimli olmasına yardımcı olurken gelir fırsatlarını da artıracak." ifadesini kullandı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 92 değer kazandı, şirketin piyasa değeri de 2,3 trilyon doları aştı.

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