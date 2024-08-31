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Dünya ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini bildirdi... Pentagon konuya ilişkin yorum yaptı
Dünya

ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini bildirdi... Pentagon konuya ilişkin yorum yaptı

Yeniakit Publisher
2024-08-31 11:35:00 - 2024-08-31 12:50:45
ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini bildirdi... Pentagon konuya ilişkin yorum yaptı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Pentagon'da görüştü.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Pentagon'da görüştü.

Ukraynalı sivilleri ve kritik altyapıyı Rusya'nın saldırılarından korumak amacıyla hava savunmasının yanı sıra topçu mühimmat ve zırhlı araçlar gibi güvenlik yardımı önceliklerini görüşen bakanlar, ABD ve Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Austin, ABD'nin "özgür, güvenli ve egemen bir Ukrayna'ya" yönelik desteğini sürdüreceğini teyit etti.

İki bakan ayrıca, 6 Eylül'de ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapılacak ve yaklaşık 50 müttefik ve ortağın Ukrayna'nın acil savaş ihtiyaçlarını görüşeceği Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) toplantısına değindi.

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