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Dünya ABD uçakları yıllar sonra yabancı bir gemiden havalandı
Dünya

ABD uçakları yıllar sonra yabancı bir gemiden havalandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş uçaklarının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yabancı bir uçak gemisinden havalanarak muharebe görevi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 02:32:00 -
ABD uçakları yıllar sonra yabancı bir gemiden havalandı

CNN'in aktardığına göre, ABD Deniz Piyade Kolordusu’na ait F-35B savaş uçakları, İngiltere’ye ait Queen Elizabeth uçak gemisinden havalanarak Ortadoğu üzerinde muharebe görevini yerine getirdi.

Haberde bu uçuşun, 1943’ten bu yana bir ilk olduğu kaydedilerek ABD uçaklarının, 78 yıl önce Pasifik Okyanusu’nun güney kısmında, yine İngiltere’ye ait Victorious gemisinden havalandığı anımsatıldı.

F-35B savaş uçaklarının hedefinde DEAŞ mevzilerinin olduğu belirtildi. Operasyona İngiliz savaş uçakları da katıldı.

Queen Elizabeth uçak gemisinde toplamda, ABD ve İngiltere’ye ait 18 adet savaş uçağı bulunuyor.

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